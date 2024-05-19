شكرا لقرائتكم خبر عن عملية واسعة للعثور على المروحية التي تقل الرئيس الإيراني والان نبدء بالتفاصيل

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حادث طائرة الرئيس الإيراني

أخبار متعلقة التفاصيل الكاملة لحادث طائرة الرئيس الإيراني تعرض مروحية في قافلة تقل الرئيس الإيراني لحادث

الدمام - شريف احمد - بعد حادثة طائرة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بدأت فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر والقوات العسكرية وقوات الشرطة المساعدة في عملية واسعة النطاق للعثور على هذه المروحيةوبحسب وكالة "تسنيم" للأنباء، يوجد على متن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني محافظ أذربيجان الشرقية وهاشم وأمير عبد اللهيان، وزير الخارجية.وأشارت "تسنيم" إلى أن هناك آمال كبيرة في انتهاء هذا الحادث دون وقوع خسائر في الأرواح، بالنظر إلى الاتصال الهاتفي لأحد مرافقي الرئيس بالمركز بعد الحادث.وأوضحت أن المسؤولين، وبينهم محرابيان وبذرباش، وزيرا الطاقة والطرق، اللذان كانا على متن المروحيتين الأخريين، وصلا إلى وجهتهما بسلام.