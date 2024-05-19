إعفاء مؤقت للسعوديين من تأشيرة الدخول إلى الجبل الأسود

أوضحت سفارة المملكة في تيرانا شروط الإعفاء المؤقت للمواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول إلى"الجبل الأسود".

وأضافت السفارة أن شروط الإعفاء المؤقت للمواطنين تتمثل في أن تكون مدة الإقامة 30 يوماً خلال فترة السماح من 1 مايو الجاري حتى 31 أكتوبر المقبل.

ولفتت إلى أن الشروط تتضمن أيضاً الدخول معاً كمجموعات سياحية وكذلك للمغادرة عن طريق الرحلات الجوية المباشرة، مع اشتراط تقديم إثبات دفع رسوم ترتيبات السفر وخطاب دعوة من المكتب السياحي في الجبل الأسود "منظم الرحلات" وإثبات العودة إلى بلد الأصل.