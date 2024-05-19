وأضافت السفارة أن شروط الإعفاء المؤقت للمواطنين تتمثل في أن تكون مدة الإقامة 30 يوماً خلال فترة السماح من 1 مايو الجاري حتى 31 أكتوبر المقبل.
ولفتت إلى أن الشروط تتضمن أيضاً الدخول معاً كمجموعات سياحية وكذلك للمغادرة عن طريق الرحلات الجوية المباشرة، مع اشتراط تقديم إثبات دفع رسوم ترتيبات السفر وخطاب دعوة من المكتب السياحي في الجبل الأسود "منظم الرحلات" وإثبات العودة إلى بلد الأصل.
كانت هذه تفاصيل خبر إعفاء مؤقت للسعوديين من تأشيرة الدخول إلى الجبل الأسود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.