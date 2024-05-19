شكرا لقرائتكم خبر عن "لم نصل بعد".. وزير الداخلية يكشف مستجدات حادث طائرة الرئيس الإيراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، تفاصيل وتطورات حادث طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأشار إلى أن طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تعرضت لهبوط "صعب". حادث طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وأوضح أن فرق الإنقاذ لم تصل بعد إلى مكان حادث الطائرة بسبب سوء الأحوال الجوية والضباب.

وذكر أنهم يتواصلون مع فريق الرئيس، قائلا: نحن بانتظار وصول فريق الإنقاذ والاتصالات صعبة بالمنطقة. مروحية الرئيس الإيراني وكانت وكالة تسنيم الإيرانية أشارت إلى أن طائرة مروحية كانت تقل رئيسي تعرضت لحادث.

وكان أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني هبوط المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني اضطراريا.

