وزير الخارجية يبحث ترتيبات زيارة ولي العهد إلى باكستان

وجرى خلال الاتصال، مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفرص تطويرها في شتى المجالات، وبحث الترتيبات الأولية لزيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان، التي سيتم تحديد موعدها في وقتِ لاحق باتفاق الطرفين.
كما جرى التطرق إلى تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، ومناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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