مسؤول إيراني: حياة الرئيس ووزير الخارجية في خطر

ياسر رشاد - القاهرة - قال مسؤول إيراني رسمي لرويترز، إن حياة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية في خطر عقب حادث سقوط المروحية، مشيرًا إلى أن المعلومات القادمة من موقع تحطم مروحية الرئيس مقلقة جدًا.

وأعلن التلفزيون الحكومي الإيراني، أن مروحية واحدة في قافلة تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تعرضت لحادث بسبب الظروف الجوية.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن طائرة مروحية كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي، تعرضت لحادث.

وقالت مصادر إعلامية إيرانية أخرى، أن هبوط مروحية الرئيس الإيراني اضطراريًا جاء بسبب سوء الأحوال الجوية في ولاية أذربيجان الشرقية".

كما أكدت مصادر إعلامية محلية أن الرئيس الإيراني توجه برًا إلى تبريز بعد تعرض مروحيته لحادث.