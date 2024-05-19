افادت غرفة التحكم المروري بسقوط قتيل وجريح نتيجة انقلاب سيارة على اوتوستراد شكا باتجاه طرابلس، مقابل محطة فنيانس وحركة المرور كثيفة في المحلة.

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