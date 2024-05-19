الدفاع المدني: انقاذ مواطنَ جراء سقوطه في وادي يحشوش

انقذ عناصر من الدفاع المدني مواطن اثر سقوطه في وادي يحشوش. وقد انطلق العناصر لتنفيذ المهمة عند الساعة ١٥:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٥/١٩ وواصلوا السير وسط المنحدرات المنزلقة لغاية الساعة ١٧:٠٠ إلى أن تمكنوا من انقاذه.

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