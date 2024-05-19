راعي أبرشية زحلة المارونية احتفل بعيدَي العنصرة والقديس إميل في قب الياس

احتفل راعي أبرشية زحلة المارونية المطران جوزف معوّض بمناسبة عيدَي العنصرة والقديس إميل بالقدّاس الإلهي في كنيسة مار إميل قب الياس، وقد عاونه كل من الأب روكز أبو نكد رئيس دير مار الياس وكاهن رعيّة مار إميل ومعاونه الأب بيار خوند بحضور الأرشمندريت إيلي أبو شعيا والأرشمندريت بورفيوس إبراهيم ورئيس بلديّة قب الياس السيد جهاد المعلم ونائب رئيس إتحاد البلديّات السيد درغام توما والعميد مروان سليلاتي إضافة إلى فعاليات سياسية أمنية وإجتماعية ومخاتير، وحشد من المؤمنين.

وقد ألقى معوض عظة ركّز من خلالها على العيش المشترك وعلى المعنى الحقيقي للعنصرة.