شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول: حياة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية في خطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مسؤول إيراني لوكالة رويترز للأنباء، أن المعلومات الواردة من موقع تحطم طائرة الرئيس الإيراني مقلقة للغاية.

وذكر أن حياة الرئيس الإيراني رئيسي ووزير الخارجية في خطر عقب حادث طائرة هليكوبتر. حادث طائرة الرئيس الإيراني وكان رويترز أوردت أن طائرة هليكوبتر تقل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان واجهت صعوبة في الهبوط اليوم الأحد.

وجاء هذا في أثناء تحليقها عبر منطقة جبلية يحيط بها ضباب كثيف في طريق عودتها من زيارة لأذربيجان. تعقيد جهود الإنقاذ ويتسبب سوء الأحوال الجوية في تعقيد جهود الإنقاذ، فيما طلبت وكالة أنباء (فارس) شبه الرسمية من الإيرانيين الدعاء لرئيسي.

وذكر وزير الداخلية أحمد وحيدي للتلفزيون الرسمي، إن طائرة الهليكوبتر التي كانت ضمن موكب مؤلف من ثلاث طائرات واجهت صعوبة في الهبوط وإن السلطات تنتظر مزيدا من التفاصيل.

