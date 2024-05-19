بايدن يقطع إجازته ويعود للبيت الأبيض بعد إحاطة عن حادث رئيسي

قطع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، إجازته وعاد للبيت الأبيض لإحاطة عاجلة بعد حادث طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وذكر البيت الأبيض أنه "تم إطلاع الرئيس بايدن على تقارير بشأن حادثة مروحية الرئيس الإيراني". كما أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الوزارة تراقب عن كثب تقارير عن احتمال تعرض طائرة هليكوبتر كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبدالليهان لمصاعب في الهبوط.



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