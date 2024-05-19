وزير الصحة الإيراني: ​​وفرنا كافة الإمكانات والمرافق الطبية بمنطقة حادث مروحية الرئيس

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني "بهرام عين اللهي"، اليوم الأحد ، توفير كافة الإمكانات والمرافق الطبية وحافلات الإسعاف والأطباء المتخصصين والجراحين في منطقة "ميس سونغون" ، حيث تعرضت المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحادث الهبوط الصعب.

وقال بهرام ، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) ، "إن جميع قوات الإنقاذ تبحث عن المروحية التي تقل الرئيس ورفاقه ، حيث مكان تواجدنا في منطقة ميس سونغون"، مشيرا إلى صعوبة البحث في المنطقة لشدة الضباب فيها.

وأكد تواجد كافة المرافق الطبية وحافلات الإسعاف والأطباء المتخصصين والجراحين في المنطقة، واستعدادهم لتقديم الخدمات اللازمة فور العثور على مروحية الرئيس الإيراني.

البيت الأبيض: تم اطلاع بايدن على تقارير عن تعرض مروحية الرئيس الإيراني لهبوط صعب

أعلن البيت الأبيض أنه جرى إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على تقارير عن تعرض طائرة هليكوبتر كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لهبوط صعب .

وقال البيت الأبيض - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد - إن الرئيس بايدن قطع إجازته وعاد للبيت الأبيض لإحاطة عاجلة بعد حادث طائرة الرئيس الإيراني .

وعلى صعيد متصل ،أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تراقب عن كثب تقارير عن احتمال تعرض طائرة هليكوبتر كانت تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية لهبوط صعب .

وكانت مروحية الرئیس الإيراني والوفد المرافق له تعرضت إلى حادث "الهبوط الصعب" في محافظة آذربيجان الشرقية في إيران .

وأشارت وكالة الأنباء الايرانية (إرنا) إلى أن المروحية التي تعرضت للحادث كانت تقلّ الرئيس الإيراني، ووزير الخارجية الإيراني حسین أميرعبداللهيان ومحافظ آذربيجان الشرقية الإيراني مالك رحمتي، وبعض المسؤولين الآخرين، وهي واحدة من ثلاث طائرات كانت تقل الرئيس الإيراني والوفد المرافق له.

وكالة فارس الإيرانية تدعو الإيرانيين للدعاء للرئيس إبراهيم رئيسي عقب تقارير عن سقوط مروحيته

وكالة فارس الإيرانية تدعو الإيرانيين للدعاء للرئيس إبراهيم رئيسي عقب تقارير عن سقوط مروحيته

نشرت وكالة فارس منشورا اليوم الأحد يدعو الإيرانيين للدعاء للرئيس ابراهيم رئيسي عقب تقارير عن سقوط مروحية كانت تقله في محافظة اذربيجان الشرقية.

وكان رئيسي في أذربيجان، في وقت مبكر من يوم الأحد، لافتتاح سد مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. ويعد هذا السد هو الثالث الذي بنته الدولتان على نهر أراس.

أفاد التلفزيون الإيراني في نبأ عاجل له، بتعرض طائرة مروحية في موكب يقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى حادث.

وذكرت وسائل إعلام، أن فرق الإنقاذ الإيرانية بدأت جهودًا مكثفة للبحث عن المروحية المنكوبة.

وكان حاكم شرق أذربيجان آية الله الهاشم ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان حاضرين أيضا على متن الموكب.

بينهم مهندس الدبلوماسية الإيرانية.. من كان برفقة رئيسي؟

ذكرت وكالة أنباء "إرنا" أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وحاكم مقاطعة أذربيجان الشرقية الإيرانية ومسؤولين آخرين كانوا برفقة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عند تعرض طائرة مروحية كانت تقله لحادث.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية عن إرسال سرب من الطائرات المسيرة وفرق الهلال الأحمر إلى موقع طائرة الرئيس الإيراني.