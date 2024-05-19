شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: العثور على حطام طائرة الرئيس الإيراني.. ووكالات إيرانية تنفي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن التلفزيون الإيراني، أن فرق الإنقاذ عثرت على حطام طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

في ذات الوقت نقلت وكالة مهر، أن الهلال الأحمر الإيراني ينفي ما تداول بشأن العثور على المروحية التي تقل الرئيس الإيراني.

حادث طائرة الرئيس الإيراني كما نقلت وكالة "إرنا" عن وزير الطاقة، نافيا خبر العثور على المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

هذا وأشار المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني، إلى أن قوات الجيش والحرس الثوري والشرطة توجد في موقع مروحية الرئيس.