شكرا لقرائتكم خبر عن "على الأقدام".. تطورات عملية الإنقاذ والبحث عن طائرة الرئيس الإيراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتواصل عملية الإنقاذ والبحث عن طائرة الرئيس الإيراني، إذ يواصل عمال الإنقاذ البحث سيرا على الأقدام عن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

ويتابع 40 فريق إنقاذ البحث عن الموقع الدقيق للحادث، بعد فقدان الطائرة في منطقة ذات تضاريس جبلية فى إيران، بينما يعيق الظلام والأمطار عملية البحث، وفقا لما ذكره مراسل للتلفزيون الحكومي مساء الأحد. حادث طائرة الرئيس الإيراني وذكر أنه لا يمكن الوصول إلى الطريق الموحل البعيد من خلال الطرق البرية، مما يجبر فرق الإنقاذ على المضي قدما سيرا على الأقدام.

هذا وتتزايد المخاوف بشأن الأشخاص التسعة الذين كانوا على متن الطائرة المروحية، بمن فيهم رئيسي وأمير عبد اللهيان. سقوط طائرة الرئيس الإيراني هذا وسقطت طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد في شمال غرب البلاد بعد اجتماع بين رئيسي ورئيس دولة أذربيجان المجاورة إلهام علييف.

ويقع موقع التحطم المشتبه به بالقرب من جولفا، على بعد أكثر من 600 كيلومتر من العاصمة طهران، بالقرب من الحدود مع أذربيجان.