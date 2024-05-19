الجيش الكونغولي يحبط انقلابا

فيما أصدرت سفارة الولايات المتحدة في الكونغو تحذيرا أمنيا حثت فيه على توخي الحذر بعد «تقارير عن إطلاق نار»، ذكر جيش الكونغو إنه «أحبط انقلابًا» واعتقل الجناة، بمن فيهم العديد من الأجانب، في أعقاب تبادل لإطلاق النار بين مسلحين يرتدون الزي العسكري وحراس حليف مقرب لرئيس الكونغو أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص في العاصمة كينشاسا.

وفي البداية، حددت وسائل الإعلام المحلية أن الرجال المسلحين هم جنود كونغوليون، لكنها ذكرت بعد ذلك أنهم على صلة بزعيم المعارضة الذي يعيش في المنفى كريستيان مالانغا، والذي نشر لاحقًا مقطع فيديو على فيسبوك يهدد فيه الرئيس فيليكس تشيسيكيدي.

تصويت فوضوي

وأعيد انتخاب تشيسيكيدي رئيسا في ديسمبر في تصويت فوضوي وسط دعوات لإعادة التصويت من المعارضة بسبب ما قالوا إنه نقص الشفافية.

وشهدت الدولة الواقعة في وسط أفريقيا اتجاهات مماثلة للانتخابات المتنازع عليها في الماضي.

وقال المتحدث باسم الجيش الكونغولي، العميد سيلفان إيكينج، للتلفزيون الرسمي إن محاولة الانقلاب «أجهضت في مهدها من قبل قوات الدفاع والأمن الكونغولية (و) الوضع تحت السيطرة». ولم يعط مزيدا من التفاصيل.

انتخابات البرلمان

وجاء ذلك أيضًا وسط أزمة تعصف بحزب تشيسيكيدي الحاكم بشأن انتخابات قيادة البرلمان التي كان من المفترض إجراؤها يوم السبت ولكن تم تأجيلها.

وأفادت أنباء عن اشتباكات بين رجال يرتدون الزي العسكري وحراس فيتال كاميرهي، المشرع الفيدرالي والمرشح لمنصب رئيس الجمعية الوطنية للكونغو، في مقر إقامته في كينشاسا، على بعد حوالي كيلومترين (1.2 ميل) من القصر الرئاسي، وحيث يوجد بعض الأشخاص. وتقع السفارات أيضا.

وقال ميشيل موتو موهيما، المتحدث باسم السياسي على منصة X للتواصل الاجتماعي، إن حراس كامرهي أوقفوا المسلحين، مضيفًا أن ضابطي شرطة وأحد المهاجمين قتلوا في تبادل إطلاق النار.