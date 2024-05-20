"آفاد": تركيا أرسلت 32 عنصر إنقاذ للمساعدة في البحث عن مروحية رئيسي

أعلنت وكالة الإغاثة والطوارئ الحكومية "آفاد"، أن "تركيا أرسلت 32 عامل إنقاذ وستّ مركبات إلى إيران للمشاركة في عمليات البحث الجارية عن المروحية التي كان على متنها الرئيس إبراهيم رئيسي حين تعرّضت لحادث في غرب البلاد الأحد"، مشيرة إلى أنّ "طهران طلبت أيضاً مروحية مجهزة لعمليات البحث الليلية".
بدورعا، كانت قد اعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان، انها "تتابع ببالغ القلق الأنباء المتعلقة بالحادثة التي تعرضت لها الطائرة التي كانت تقل فخامة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق لفخامة الرئيس".
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