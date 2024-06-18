"الكرملين": بوتين سيقوم بزيارة دولة ودية إلى كوريا الشمالية في 18 و19 حزيران

أعلنت ​الرئاسة الروسية​ (الكرملين)، أنّ "تلبيةً لدعوة من زعيم كوريا الشّماليّة كيم جونغ أون، سيقوم الرّئيس الرّوسي ​فلاديمير بوتين​ بزيارة دولة ودّيّة إلى ​كوريا الشمالية​ يومَي 18 و19 حزيران 2024". ومن المقرّر أن يزور بوتين بعد ذلك فيتنام في 19 و20 حزيران الحالي.

وكان الزّعيم الكوري الشّمالي قد قام بزيارة رسميّة إلى روسيا بدعوة من بوتين، في أيلول 2023. وكانت روسيا أوّل دولة يزورها كيم جونغ أون منذ بداية جائحة "كورونا"، الّتي تمّ خلالها إغلاق حدود كوريا الشّماليّة.

يُشار إلى أنّ المرّة الوحيدة الّتي زار فيها بوتين العاصمة الكوريّة بيونغ يانغ، كانت في تمّوز عام 2000، بعد شهرين من تنصيبه رئيسًا.