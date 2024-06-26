الصين تناقش تنقيح قانون حماية الآثار الثقافية

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأ المشرعون الصينيون أمس "الثلاثاء"، مناقشة مشروع لتنقيح قانون حماية الآثار الثقافية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أنه تم تقديم المشروع إلى الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ 14 لنواب الشعب الصيني للقراءة الثانية.

وينص المشروع على تعزيز حماية وإدارة الآثار الثقافية والتحقيق في مواردها، وتدريب مجموعة من المتخصصين في هذا المجال، ويحدد الأحكام المتعلقة بمواصلة استغلال قيمة الآثار الثقافية من أجل استخدامها بشكل أفضل.

جدير بالذكر أن القانون الحالي المتعلق بحماية الآثار الثقافية صدر في نوفمبر 1982، وتم تعديله خمس مرات، مع تنقيح شامل في عام 2002.