بايدن: أطالب النواب الديمقراطيين بتوحيد صفوفهم خلف مسعى إعادة ترشحي ولا أهتم بما يقوله الأغنياء

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، "أنني أجريت محادثات مكثفة مع قادة الحزب الديمقراطي ورؤساء لجان الكونغرس بخصوص استمرار ترشحي"، وذلك رغم وجود مطالبات من شخصيات بالحزب الديمقراطي ومن شخصيات بارزة بانسحابه من الترشح عن الحزب الديمقراطي أمام المرشح الجمهوري والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بسبب حالته الصحية.

ولفت، في رسالة لأعضاء في الكونغرس، إلى "أنني ملتزم تمامًا بالبقاء مرشحًا في الانتخابات الرئاسية 2024"، وقال: "لم أكن لأخوض انتخابات الرئاسة لو لم أكن أعتقد أنني الشخص الأفضل لهزيمة ترامب".

وشدد بايدن على "أنني أطالب النواب الديمقراطيين بتوحيد صفوفهم خلف مسعى إعادة ترشحي"، ورأى أنّ "الناخبين الأميركيين لا يزالون يريدون ترشحي في الانتخابات الرئاسية".

وأضاف "أنا أفضل مرشح لإلحاق الهزيمة بترامب ولن أذهب لأي مكان"، مشيرًا إلى "أنني لم أخسر بعد وقد انتصرت في الانتخابات السابقة وسأفوز مرة أخرى"، لافتًا إلى "أنني لا أهتم بما يقوله الأغنياء بل بما يقوله الأميركيون العاديون"

وأقرّ بايدن بأنّ "المناظرة (مع ترامب) كانت ليلة سيئة وأنا نادم على ما حدث"، مشيرًا إلى "أنني قمت بالعديد من الأنشطة بعد المناظرة ولكن أين هو ترامب".