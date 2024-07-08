القناة 12 الإسرائيلية: تحقيق يشير إلى أن الجيش فشل بسبب كثرة مقاتلي حماس وفتح جبهات بنقاط مختلفة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "ال تحقيق بشأن المعارك في كيبوتس بئيري يوم 7 تشرين يقدم غدا لرئيس هيئة أركان الجيش"، لافتة الى أن "التحقيق يشير إلى أن الجيش فشل في مهمته ولم ينجح في منع تسلل عناصر حماس إلى الكيبوتس".

كذلك كشفت القناة، أن "التحقيق يشير إلى أن الجيش فشل بسبب كثرة مقاتلي حماس وفتح جبهات في نقاط مختلفة".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر الجنرال المتقاعد في الجيش الإسرائيلي إسحاق بريك، أنّه إذا رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الصفقة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى من حماس مرة أخرى، "فسيكون الأمر كقنبلة ذرية أسقطت علينا"، و"سنفقد الأسرى إلى الأبد وسنكون على شفا حرب إقليمية".

ولفت، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "هآرتس"، إلى أنّ "استمرار القتال لن يسهم إطلاقًا في تحقيق النصر بل ستكون هزيمة إسرائيل أكثر إيلامًا".

وشدد بريك على أنّه "إذا لم يكن الجيش الإسرائيلي قادرًا على هزيمة حماس فمن المؤكد أنه لن يستطيع هزيمة حزب الله"، في وقت تستمر فيه الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان والعملية العسكرية للحزب في الجبهة الجنوبية.