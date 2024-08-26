خروج مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة عن الخدمة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

توقف مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة عن الخدمة اليوم، مع اقتراب الدبابات الإسرائيلية من محيطه، ونزوح كافة العائلات التي تقطن بالقرب منه عن منازلهم وخيامهم، على وقع قصف الاحتلال الإسرائيلي العنيف.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن محيط مستشفى شهداء الأقصى منطقة عمليات عسكرية، تسبب في حدوث حالة من الهلع والخوف بين المرضى والجرحى، الأمر الذي دفعهم لمغادرة المستشفى، خوفاً من تكرار سيناريو اقتحام المستشفيات الأخرى، وأفادت ببقاء ما يقارب من 100 مريض في أقسام المستشفى، منهم 7 في العناية المركزة، مطالبة بضرورة حماية مستشفى شهداء الأقصى و المرضى والكوادر الصحية المتواجدين فيه.

