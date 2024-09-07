شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص وإصابة أكثر من 64 في ضربات روسية على أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي شخص على الأقل حتفه بعدما استهدفت القوات الروسية مدينة بافلوهراد الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا بعدة ضربات صاروخية.

وأعلن سيرهي ليساك حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك، أن الضربات أسفرت كذلك عن إصابة أكثر من 64 شخصا. حرب روسيا وأوكرانيا وتقع مدينة بافلوهراد، التي تعد مركزًا للنقل، على مسافة تزيد قليلًا عن 100 كيلومتر من خط المواجهة في منطقة دونيتسك.



وقال الجيش الأوكراني إن الروس أطلقوا خمسة صواريخ طراز إسكندر على أهداف في المدينة الصناعية.

وتضررت عدة مبان سكنية، وبنية تحتية مدنية.

