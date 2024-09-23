ثورة في الصحة: أمريكا تُطلق أول لقاح إنفلونزا "ذاتي الاستخدام"

ياسر رشاد - القاهرة - في خطوة مبتكرة نحو تسهيل الحصول على اللقاحات، حصل أول لقاح مضاد للإنفلونزا يمكن استخدامه بشكل ذاتي على الموافقة في الولايات المتحدة.

وقد وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على هذا اللقاح الذي يأتي في شكل بخاخ أنفي، وهو مخصص للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و49 عامًا.

هذا اللقاح الثوري، الذي سيتم توزيعه عبر صيدلية إلكترونية متخصصة، سيمكن الأشخاص من استلام المنتج في منازلهم بعد إكمال استبيان لتقييم مدى أهليتهم لاستخدامه.

الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد دراسة أظهرت أن البالغين فوق سن الـ 18 قادرون على إعطاء اللقاح لأنفسهم أو للآخرين، مثل الأطفال.

وأشار بيتر ماركس، مدير مركز تقييم الأدوية البيولوجية في إدارة الغذاء والدواء، إلى أن "الموافقة على هذا اللقاح تعطي خيارًا جديدًا للحصول على لقاح إنفلونزا موسمي آمن وفعال، مما يوفر المزيد من الراحة والمرونة للأفراد والعائلات".

على الرغم من أن لقاح الإنفلونزا على شكل بخاخ متاح منذ حوالي عشرين عامًا، إلا أنه كان يتطلب حتى الآن الإعطاء من قبل مختصين في الرعاية الصحية.

ومع هذا التطور، يفتح المجال أمام المزيد من الأشخاص للحصول على الحماية من الإنفلونزا بطريقة أكثر سهولة ويسر.