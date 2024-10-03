صحيفة إسرائيلية: "قصير إخوان" ملوك الإرهاب في لبنان

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: شكل اغتيال حسن جعفر قصير ضربة قاسية أخرى لحزب الله حيث يتم القضاء على قيادته ببطء في العمليات الإسرائيلية، صهر حسن نصر الله، "حسن جعفر قصير، قُتل في غارات جوية على حي المزة في دمشق يوم الأربعاء، بحسب تقارير.

وحسن هو شقيق محمد جعفر قصير الذي قُتل في غارة في بيروت يوم الأربعاء خلال الهجوم الإيراني على إسرائيل.

أول تفجير في تاريخ لبنان

وفقاً لتقرير "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية كان الأخوان قصير متورطين بشدة في الإرهاب منذ حرب لبنان عام 1982 على الأقل، عندما قاد أحمد قصير سيارته في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) إلى قاعدة إسرائيلية في صور، ففجر المتفجرات التي كانت على متنها ، وكان هذا أول تفجير انتحاري في تاريخ لبنان.

وكان أحمد يسترشد بأحد الشخصيات المؤسسة لحزب الله، عماد مغنية ، الذي اغتيل في دمشق عام 2008.

وبحسب نشرة الأخبار الرسمية لحزب الله "العهد"، فإن هذا الهجوم "كان بمثابة بداية كل العمليات الاستشهادية، وكان شعلة المقاومة بين الشباب الذين كانوا حريصين على الدفاع عن وطنهم".

ويتم إحياء ذكرى وفاته كل عام بـ "يوم الشهيد" الذي يحتفل فيه حزب الله بالتفجيرات الانتحارية.

ولا يزال هجوم أحمد يتطلب موافقة دينية على شكل فتوى من أحد كبار رجال الدين في الإسلام الشيعي، آية الله روح الله الخميني.

ملوك الإرهاب

ومع صدور الفتوى، سرعان ما أصبحت عائلة قصير ملوكًا إرهابيين، حيث تم تصنيف أحمد على أنه "الشهيد الأول"، وقد ارتقى شقيقاه محمد وحسن في صفوف حزب الله.

أصبح محمد شخصية بارزة في شحنات الأسلحة الإيرانية من سوريا، وتزوج من ابنة حسن نصر الله، مما عزز علاقتهما بحزب الله وإيران.

دفع محمد الولايات إلى عرض مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى مقتله أو القبض عليه.

في عام 2018، صنفته وزارة الخزانة الأميركية على أنه إرهابي عالمي محدد بشكل خاص، مما يعني أنه "من بين العواقب الأخرى، يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات قصير التي تخضع للولاية القضائية الأمريكية، ويحظر على الأميركيين بشكل عام الانخراط في أي معاملات مع قصير."

ووفقاً للعقوبات، فقد ساعد في الإشراف على العديد من الشركات الواجهة التي قامت بتحويل الأموال إلى الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، ولا سيما من خلال بيع النفط وغيره من المنتجات التي لا يمكن تعقبها.