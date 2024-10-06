شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي عنيف على مناطق متفرقة في قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد أكثر من 14 فلسطينيا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة الليلة الماضية وفجر اليوم في قصف إسرائيلي استهدف منازل ومراكز إيواء للنازحين وتجمعات للفلسطينيين في مناطق متفرقة داخل قطاع غزة .

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 10 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما استشهد ثلاثة فلسطينيين من عائلة واحدة، وأصيب 11 آخرون في قصف إسرائيلي على منزل في بلدة بيت لاهيا.

وفي مدينة غزة ووسط القطاع استشهد فلسطيني وأصيب خمسة آخرون في استهداف الاحتلال لمدرسة تؤوي مئات النازحين، كما أعلنت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى بوصول جثامين مقطعة لأطفال ونساء في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين داخل مسجد في مدينة دير البلح ومدرسة في بلدة الزوايدة.

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