تجاوزت خط احتوائها.. حرائق الغابات تهدد مجددًا شمال شرق أمريكا

الدمام - شريف احمد - أدت أجواء مناخية عاصفة إلى تجدد حرائق غابات تجاوزت خط احتوائها، ودفعت مسؤولي الطوارئ إلى تنفيذ خطة إخلاء طوعية لعدد من المنازل في منطقة بالقرب من الحدود بين نيويورك ونيوجيرسي أمس السبت.

وقال المتحدث باسم إدارة المتنزهات في نيويورك، جيف ويرنيك، في رسالة بالبريد الإلكتروني مساء أمس السبت، إن الإخلاء الطوعي الذي تم تنفيذه لدواعي "زيادة في الحيطة والحذر" شمل حوالي 165 منزلا في وارويك بولاية نيويورك، بينما واصل رجال الإطفاء العمل على إخماد حرائق غابات جينينجز كريك.

وأفاد مسؤولون بأنه جرى احتواء حرائق الغابات بنسبة 90% في مقاطعة باسايك كونتي في نيوجيرسي، بجانب الحدود، أمس الأول الجمعة، وتم احتواء حوالي 70% من الحرائق في مقاطعة أورانج كاونتي في نيويورك. حرائق الغابات بأمريكا وحتى أمس الأول الجمعة، التهمت حرائق الغابات 7.5 ميل مربع (4ر14 كيلومترا مربعا) عبر الولايتين، إلا أن المسؤولين في نيويورك أشاروا إلى أن هذا الرقم مرشح للزيادة مع توقع هبوب رياح أقوى مطلع الأسبوع.

وأوضح ويرنيك، أمس السبت، أن مروحيات الحرس الوطني التابع للجيش في نيويورك أسقطت 21 ألف جالون (79493 لترا) من المياه، كما أسقطت مروحية تابعة لشرطة ولاية نيويورك ما يقرب من 900 جالون (3406 لترا).

وأكد أن الحرائق اشتعلت بشكل أساسي في متنزه ستيرلينج فورست بارك ستيت، حيث ظل مركز الزوار، والمنطقة الممتدة على شاطئ البحيرة عند جرينوود ليك، ومنطقة الفرن التاريخية، مفتوحة، لكن الأنشطة في الغابات، ومنها الصيد، توقفت، مشيرا إلى أن المنازل المحيطة بالبحيرة لم تتأثر.