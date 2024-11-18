شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا الوسطى.. العاصفة "سارا" تقترب من سواحل دولة بيليز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتربت العاصفة الاستوائية "سارا" اليوم الأحد، من سواحل دولة بيليز الواقعة في أمريكا الوسطى، ويتوقع خبراء الأرصاد هطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية تهدد الحياة.

ومن المتوقع أن يصل مركز العاصفة إلى اليابسة في بيليز في وقت متأخر من صباح الاثنين أو قرب منتصف النهار "بالتوقيت المحلي"، وفقًا لما أفاد به المركز الوطني للأعاصير ومقره ميامي.

ويأتي ذلك بعد أن أغرقت العاصفة الساحل الشمالي لهندوراس، إذ بقيت مستقرة منذ يوم الجمعة، ما تسبب في فيضان الأنهار وحصار بعض السكان في منازلهم. أماكن التحذيرات وشملت التحذيرات من العاصفة الاستوائية الصادرة عن المركز حتى يوم الأحد، جزر خليج هندوراس، بالإضافة إلى الساحل الشمالي للبلاد من بونتا كاستيا إلى الحدود مع جواتيمالا، وساحل جواتيمالا المطل على البحر الكاريبي، وسواحل بيليز وصولًا إلى شمال المكسيك في ولاية كينتانا رو من تشيتومال إلى بويرتو كوستا مايا.

وقد تتسبب العاصفة في سقوط أمطار تصل كميتها إلى 10 بوصات "25 سنتيمترًا" في المنطقة، مع احتمال وصول الكميات في بعض المناطق إلى 15 بوصة "38 سنتيمترًا" حتى أوائل الأسبوع المقبل.

وأفاد المركز بأن هذه الظروف "ستؤدي إلى حدوث فيضانات مفاجئة في بعض المناطق، قد تكون كبيرة، بالإضافة إلى احتمال وقوع انهيارات أرضية".