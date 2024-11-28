مكتب ميقاتي: بعض وسائل الاعلام عمدت الى نشر اخبار مختلقة او مجتزأة عن مداولات جلسة مجلس الوزراء بالامس

اشار المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في بيان، الى انه عمد بعض وسائل الاعلام الى نشر اخبار مختلقة او مجتزأة عن مداولات جلسة مجلس الوزراء بالامس، إما بحثا عن "سبق صحافي"أو بهدف الاساءة الى الجيش.

واكد إن جلسة مجلس الوزراء بالامس شهدت مناقشات بناءة ومثمرة، وعرض قائد الجيش العماد جوزيف عون بوضوح ودقة عناوين الخطة المكتملة التي ينوي الجيش تطبيقها لتعزيز انتشاره في الجنوب بموجب القرار الدولي الرقم 1701، وتم الاتفاق على رفع الخطة الى مجلس الوزراء للموافقة عليها قبل المُباشرة بتنفيذها لاستكمال بسط سلطة الدولة على اراضيها كافة.

ولفت الى إن مجلس الوزراء مجتمعا عبّر عن ثقته بالجيش وبدوره الوطني الجامع، وبالحكمة التي تتعاطى بها قيادته في هذه الظروف الصعبة صونا للمؤسسة العسكرية ودورها، ولابعادها عن التجاذب السياسي.