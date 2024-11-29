أشار وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، في حديث لـ"LBCI"، الى أننا "نحن بمعرض إعلان أن لبنان وإسرائيل ارتضيا أخيرًا بالمضي قدمًا لوقف إطلاق النار وتطبيق الـ1701".
ولفت المرتضى، الى أن "المسألة مرتبطة بكل لبنان ومستقبله ومصيره وفحوى الإتفاق تطبيق الـ1701"، مضيفاً "ما قيل عما حصل في جلسة مجلس الوزراء بشأن قائد الجيش لا أساس له من الصحة والجلسة كانت ودية وجلسة فرح".
كانت هذه تفاصيل خبر المرتضى: ما قيل عما حصل في جلسة مجلس الوزراء بشأن قائد الجيش لا أساس له من الصحة والجلسة كانت ودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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