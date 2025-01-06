شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حماة الوطن يهنئ أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

توجه حزب حماة الوطن، بالتهاني القلبية إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع أقباط مصر بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.

وأكد الحزب أنه في هذه المناسبة نتذكر تلاحم وترابط أبناء الشعب المصري، وحرصهم على مشاركة بعضهم في كافة المناسبات، بعيدا عن أي أفكار ظلامية.

وأشار حزب حماة الوطن، إلى أن حرص المؤسسات الدينية الإسلامية، ممثلة في فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وكافة قيادات الأزهر، وكذلك وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، في تقديم التهاني، ومشاركة أقباط مصر احتفالاتهم رسالة على قوة ومتانة العلاقة بين أبناء الوطن مسلمين ومسيحيين.

كما أكد الحزب، أن حالة التلاحم والترابط بين أبناء الوطن يجعلنا قادرين على مواجهة التحديات، كما نجحنا في تخطيها من قبل.

