"النشرة": الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيراً في عيتا الشعب

أفاد مراسل "النشرة"، في الجنوب عن "رصد تحرك قوات مشاة إسرائيلية معادية في حرش أبو لبن في عيتا الشعب". كذلك أفاد المراسل بأن "الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيراً في عيتا الشعب".

