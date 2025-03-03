قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قبة الصخرة بالمسجد الأقصى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، قبة الصخرة بالمسجد الأقصى، بالتزامن مع صلاة التراويح في باحات الأقصى.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، باقتحام قوات الاحتلال سطح قبة الصخرة في المسجد الأقصى، أثناء صلاتي العشاء والتراويح، تزامن ذلك مع اقتحام بلدة العيسوية في القدس، وسط إطلاق نار تجاه الفلسطينيين، مما أدى لإصابة فلسطيني واعتقال آخر.

وفي مدينة قلقيلية، أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها المدينة، وسط إطلاق نار ومداهمات لمنازل الفلسطينيين.

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