رئيس الوزراء الكندي: حادث فانكوفر الدامي هو هجوم دهسا بسيارة

وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الحادث الذي وقع في فانكوفر وأودى بتسعة أشخاص في مهرجان شعبي فيليبيني بأنه "هجوم دهسا بسيارة"، مضيفا أن "أكثر من 20 شخصا أصيبوا".
واستبعدت الشرطة أن يكون الحادث "إرهابيا"، وقال كارني عشية الانتخابات العامة إنه رغم تواصل التحقيق، ليس ما يشير إلى وجود "تهديد فعلي للكنديين".
وكانت قد أعلنت الشرطة الكندية "مقتل تسعة أشخاص في حادث دهس في مهرجان فيليبيني في مدينة فانكوفر".
واشارت الشرطة بعيد استبعادها وجود دافع "إرهابي"، الى أن "حتى الآن، نؤكد مقتل تسعة أشخاص بعدما دهس رجل حشدا من الناس بمركبته الليلة الماضية في مهرجان لابولابو. نتقدم بخالص التعازي لجميع المتضررين من هذا الحادث المأسوي".
