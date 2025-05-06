"الريجي" كمنت لشاحنة في بيروت وضبطت فيها مصنوعات تبغية مهربة

أشارت "إدارة حصر التّبغ والتّنباك اللّبنانيّة" (​الريجي​)، في بيان، إلى "أنّها واصلت عمليّات ضبط المصنوعات التّبغيّة المهرّبة والمزوّرة، بواسطة جهازها لمكافحة التّهريب. وفي هذا الإطار، نصبت دوريّاتها مكمنًا في ​بيروت​ لشاحنة تحمل مصنوعات تبغيّة مهرّبة"، لافتةً إلى أنّه "تمّ تسطير محضر ضبط بالمخالف، يَنظر به القضاء المختص".

