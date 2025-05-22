حكومة كتالونيا: إغلاق ممثليتنا للشؤون الخارجية في تل أبيب

أعلنت حكومة إقليم كتالونيا في إسبانيا، عن إغلاق ممثليتها للشؤون الخارجية في تل أبيب.
وسبق وأن أعلنت الحكومة الكاتالونية عن إغلاق مكتبها التجاري في تل أبيب بشكل فوري، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع عدد من البلديات، بحسب ما أفادت به الصحيفة الإسبانية "لافانغارديا".
ويأتي هذا القرار في ظل تزايد انتقادات الحكومة الكاتالونية والحكومة الإسبانية لإسرائيل بسبب الحرب على قطاع غزة والوضع الإنساني في القطاع.
وكان قد أثار مشاركة إسرائيل في مسابقة "يوروفيجن" في الإقليم غضباً داخل الأوساط الحكومية في كاتالونيا، بما يتماشى مع الموقف الذي عبّر عنه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي دعا إلى استبعاد إسرائيل من المهرجان.
وانتقدت الحكومة الكاتالونية، على غرار سانشيز، ما وصفته بـ"المعايير المزدوجة" في التعامل مع الحرب في غزة، حيث "تُنتهك الحقوق الأساسية"، في إشارة إلى ازدواجية المعايير لدى بعض أطراف اليمين، خصوصاً عند المقارنة بالحرب في أوكرانيا.
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