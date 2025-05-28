الجديد: إشكال بين اليونيفيل وأهالي بلدة ياطر عقب دخولهم البلدة تطور لسحب سلاح وتدخل الجيش اللبناني

افادت معلومات "الجديد"، عن "إشكال بين اليونيفيل وأهالي بلدة ياطر عقب دخولهم البلدة تطور إلى سحب سلاح من قبل جنود اليونيفيل وقد تدخل الجيش اللبناني".

