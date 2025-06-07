هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش: لم نحاول تنفيذ عملية لإنقاذ الأسير متان تسنغاوكر

أفادت هيئة البث الإسرائيليّة، نقلًا عن الجيش الإسرائيلي، بأنّه "لم يحاول تنفيذ عمليّة لإنقاذ الأسير متان تسنغاوكر".
من جهتها، أشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة، إلى أنّ "عائلة الأسير قالت إنّها ما زالت تنتظر ردًّا رسميًّا من المؤسّسة الأمنيّة".
وكان قد وجّه النّاطق العسكري باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، في وقت سابق اليوم، "تحذيرًا عاجلًا لمن يهمّه الأمر"، قائلًا: "تحاصر قوّات الاحتلال مكانًا يتواجد فيه الأسير الإسرائيلي "متان تسنغاوكر".
وأكّد "بشكلٍ قاطعٍ، أنّ العدو لن يتمكّن من استعادته حيًّا. وفي حال قُتل هذا الأسير خلال محاولة تحريره، فإنّ جيش الاحتلال سيكون هو المتسبّب في مقتله، بعد أن حافظنا على حياته مدّة عامٍ و8 شهور، وقد أُعذر مَن أَنذر".
