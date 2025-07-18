لمدة أسبوع.. "القمة للتمريض" يُعلن مد فترة التقديم للعام الدراسي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلن معهد القمة للتمريض التابع لشركة الخدمات الطبية، مد فترة التقديم لقبول دفعة جديدة للعام الدراسي ٢٠٢٥-٢٠٢٦ و ذلك لمدة أسبوع إضافي، بدءًا من السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/١٩ حتى السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٦، وذلك للمتقدمين من محافظات القاهرة الكبرى الحاصلين على مجموع ٢٢٠ درجة فأكثر.

وذلك بالشروط التالية:-

قيمة المصروفات الدراسية والرسوم للعام الجديد

وحدد معهد القمة للتمريض التابع لشركة الخدمات الطبية التابعة للقابضة لكهرباء مصر، فئة الخمس سنوات، قيمة الرسوم والمصروفات الدراسية للعام الجديد، على النحو التالي: -

18 ألف جنيه إجمالي المصروفات الدراسة للعام 2024.

- قيمة سحب الملف ورسوم أخرى قدرها 1500 جنيه.

وحدد المعهد الأوراق المطلوبة لاستكمال الالتحاق بالمعهد وهي:

- استمارة نجاح لإتمام التعليم الأساسي لسنة 2024.

- بيان نجاح الصف الأول والصف الثاني الإعدادي.

- بيان تدرج للمرحلة الابتدائية.

- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة بعلامة مائية.

- شهادة حسن سير وسلوك بالدمغة من المدرسة الإعدادية.

- شهادة بأن الطالبة من أبوين مصريين.

- شهادة إدارية خاصة بالطالبات أن الطالبة غير متزوجة.

- صورة شخصية حديثة وعليها اسم الطالبة.

- صورة بطاقة ولي الأمر مع المطابقة مع الأصل.

- ملف التقديم (يباع بمقر المعهد).

- دوسيه كبسولة للأوراق.

- دمغات (مهن تعليمية + نقابة تمريض).

شروط القبول بمعهد القمة للتمريض 2024

كما حدد المعهد العديد من الشروط، من أجل الالتحاق به وهي:

- الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في ذات عام التقديم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

- أن تكون المتقدمة من أبناء محافظة القاهرة وحاصلة على شهادة الإعدادية من نفس المحافظة.

- المتقدمة مصرية الجنسية وحسنة السير والسلوك.

- ألا تكون المتقدمة متزوجة ولا يسمح لها بالزواج خلال سنوات الدراسة بالمعهد.

- القبول طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة.

- يتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.

- عدم النقل نهائيًا من مدرسة لأخرى طوال فترة الدراسة.

- عدم النقل من محافظة لأخرى.

- إقرار على ولي الامر بأن الطالبة لا تعتبر مقبولة إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة.

- تعهد على الطالبة وولي الامر بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل.