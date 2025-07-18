لمدة أسبوع.. "القمة للتمريض" يُعلن مد فترة التقديم للعام الدراسي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:
أعلن معهد القمة للتمريض التابع لشركة الخدمات الطبية، مد فترة التقديم لقبول دفعة جديدة للعام الدراسي ٢٠٢٥-٢٠٢٦ و ذلك لمدة أسبوع إضافي، بدءًا من السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/١٩ حتى السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٦، وذلك للمتقدمين من محافظات القاهرة الكبرى الحاصلين على مجموع ٢٢٠ درجة فأكثر.
وذلك بالشروط التالية:-
قيمة المصروفات الدراسية والرسوم للعام الجديد
وحدد معهد القمة للتمريض التابع لشركة الخدمات الطبية التابعة للقابضة لكهرباء مصر، فئة الخمس سنوات، قيمة الرسوم والمصروفات الدراسية للعام الجديد، على النحو التالي: -
18 ألف جنيه إجمالي المصروفات الدراسة للعام 2024.
- قيمة سحب الملف ورسوم أخرى قدرها 1500 جنيه.
وحدد المعهد الأوراق المطلوبة لاستكمال الالتحاق بالمعهد وهي:
- استمارة نجاح لإتمام التعليم الأساسي لسنة 2024.
- بيان نجاح الصف الأول والصف الثاني الإعدادي.
- بيان تدرج للمرحلة الابتدائية.
- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة بعلامة مائية.
- شهادة حسن سير وسلوك بالدمغة من المدرسة الإعدادية.
- شهادة بأن الطالبة من أبوين مصريين.
- شهادة إدارية خاصة بالطالبات أن الطالبة غير متزوجة.
- صورة شخصية حديثة وعليها اسم الطالبة.
- صورة بطاقة ولي الأمر مع المطابقة مع الأصل.
- ملف التقديم (يباع بمقر المعهد).
- دوسيه كبسولة للأوراق.
- دمغات (مهن تعليمية + نقابة تمريض).
شروط القبول بمعهد القمة للتمريض 2024
كما حدد المعهد العديد من الشروط، من أجل الالتحاق به وهي:
- الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في ذات عام التقديم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.
- أن تكون المتقدمة من أبناء محافظة القاهرة وحاصلة على شهادة الإعدادية من نفس المحافظة.
- المتقدمة مصرية الجنسية وحسنة السير والسلوك.
- ألا تكون المتقدمة متزوجة ولا يسمح لها بالزواج خلال سنوات الدراسة بالمعهد.
- القبول طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة.
- يتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.
- عدم النقل نهائيًا من مدرسة لأخرى طوال فترة الدراسة.
- عدم النقل من محافظة لأخرى.
- إقرار على ولي الامر بأن الطالبة لا تعتبر مقبولة إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة.
- تعهد على الطالبة وولي الامر بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل.