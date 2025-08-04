تدشين اطول تمثال للقديسة ريتا في الشرق الأوسط في قب الياس

شهدت بلدة قب الياس احتفالاً مهيباً في باحة بازيليك القديسة ريتا، بمناسبة تدشين أطول تمثال للقديسة ريتا في الشرق الأوسط، وذلك بحضور حشد من الفعاليات الدينية والرسمية والاجتماعية.

تقدمهم رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم، المطران جوزف معوض ممثلاً بالأب روكز ابو نكد، المتروبوليت انطونيوس الصوري ممثلاً بالأرشمندريت بورفيريوس ابراهيم، كاهن الرعية الأب ايلي بو شعيا، النائبان جورج عقيص والياس اسطفان، رئيس بلدية قب الياس صلاح طالب ونائبه كامل شماطة، قائد الدرك السابق العميد مروان سليلاتي، قنصل البرازيل في لبنان سهام الحاراتي، رجل الأعمال ابراهيم سلوم.

وهنأ المطران ابراهيم ابناء قب الياس بارتفاع ​تمثال القديسة ريتا​ في البلدة، لافتاً الى أننا "نجتمع اليوم في هذه البلدة العزيزة، قب الياس، لا لنرفع حجرًا في الهواء، بل لنرفع القلوب إلى السماء. لا لنكرّم تمثالاً مادياً، بل لنكرّم قداسةً سكنت الزمان والمكان، وتجاوزت المستحيل بالإيمان، والوجع بالرجاء، والصلب بالمحبة".

ولفت الى أن "هذا التمثال ليس صنمًا نعبده، ولا حجارة نقدّسها، بل هو علامة مرئية تشير إلى امرأة غير مرئية بالجسد، حاضرة في القلوب والبيوت والمزارات. إنه يشير إلى القديسة ريتا، ​شفيعة الأمور المستحيلة​، التي علّمتنا أن لا شيء مستحيل على الله، وأن الإيمان الصادق قادر أن يفتّح الأبواب المغلقة، وأن الوردة التي نبتت في شتاء حياتها، هي دليل على أن المعجزة لا توقيت لها".

واضاف "هذا التمثال هو صوت صامت ينادينا كل يوم: ثقوا، لا تخافوا، لا تيأسوا... فالله قادر أن يخلق من الألم خلاصًا، ومن الموت قيامة، ومن الجراح طُهرًا، ومن الخسارة نعمة".