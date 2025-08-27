قطر: نسعى لإنهاء الحرب في غزة وإسرائيل لا تريد اتفاقاً

ابوظبي - سيف اليزيد - الدوحة (الاتحاد)

قال متحدث وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أمس، إن إسرائيل لا تريد اتفاقاً لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأشار إلى مواصلة بلاده الجهود لإنهاء الحرب الإسرائيلية ضد القطاع.

وقال الأنصاري في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية: «نتواصل مع جميع الأطراف سعياً نحو اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وتل أبيب، ولا يوجد رد إسرائيلي رسمي لا بالقبول أو الرفض أو بتقديم مقترح بديل».

وأوضح أن «التواصل بين الوسطاء يتم يومياً، ونؤكد ضرورة حث إسرائيل على الرد والتعامل بجدية»، مضيفاً: «ننتظر رداً رسمياً من إسرائيل على المقترح».

وأهاب المسؤول القطري بـ«المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف الحرب»، مشدداً على التزام قطر بجهودها حتى نهاية الحرب وترحيبها بكل الجهود في هذا الإطار.

وقال: «ما وافقت عليه حماس يتطابق مع ما وافقت عليه إسرائيل، والكرة الآن في ملعب إسرائيل التي يبدو أنها لا تريد التوصل إلى اتفاق، ولا يبدو أنها تريد أن ترد على المقترح».