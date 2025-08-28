المبعوث الأميركي يلغي جولته في جنوب لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - الخيام (وكالات)

ألغى الموفد الأميركي توم باراك، أمس، زيارة كانت مقررة لبلدة ومدينة في إطار جولة في جنوب لبنان عقب احتجاج نفذه عدد من أهالي المنطقة على زيارته، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بان باراك وصل إلى ثكنة تابعة للجيش اللبناني في بلدة مرجعيون الجنوبية في طائرة مروحية، وسط تعزيزات عسكرية، مضيفة في وقت لاحق أن باراك ألغى زيارة كانت مقررة لبلدة الخيام المجاورة ولمدينة صور الساحلية.

وأثار كلام توجّه به باراك إلى الصحافيين الثلاثاء الماضي في القصر الجمهوري في بعبدا، موجة من ردود الفعل الغاضبة، بعد أن دعا الصحافيين إلى التصرّف بتحضّر وقال لهم «في اللحظة التي يتحوّل فيها الوضع الى فوضى، سنغادر». وصرح متحدث باسم السفارة الأميركية أن السفارة لا تعلق على جدول مواعيد الزيارات لأسباب أمنية. وكلفت الحكومة اللبنانية في الخامس من أغسطس الجيش وضع خطة لتجريد حزب الله من سلاحه قبل نهاية الشهر الحالي، على أن يتم تطبيقها بحلول نهاية العام.

وفي وقت سابق، قالت نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان اورتاغوس من بيروت، إن واشنطن تنتظر من السلطات اللبنانية ترجمة تعهداتها بنزع السلاح الى أفعال، مضيفةً أن إسرائيل سترد بالمثل على أي خطوات حكومية.