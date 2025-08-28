تركيا مستعدة للمساعدة في ترتيب محادثات روسية أوكرانية

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الأخير أبلغ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مكالمة هاتفية، اليوم الخميس، بأن أنقرة مستعدة للمساعدة في ترتيب أي محادثات رفيعة المستوى بين أوكرانيا وروسيا.

وذكرت الرئاسة التركية، في بيان، أن أردوغان أخبر زيلينسكي أن تركيا ستواصل مساهمتها في أمن أوكرانيا بعد التوصل إلى السلام.