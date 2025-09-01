السعودية تسهم في إحباط تهريب 89760 قرصا مخدرا بالإمارات

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العميد طلال الشلهوب، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات، وبناءً على معلومات قدمتها وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات للجهاز النظير في دولة الإمارات العربية المتحدة، أحبطت السلطات الإماراتية محاولة تهريب (89760) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة في شحنة كماليات ملابس (إكسسوارات). وأكد المتحدث الأمني أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها والدول الشقيقة والصديقة بالمخدرات، والتصدي لها وإحباطها.



