بريطانيا.. بدء أول إعادة مهاجرين إلى فرنسا الشهر الجاري

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رغبته في تسريع الجهود لإخلاء فنادق اللجوء قبل الانتخابات المقبلة. وأعلنت وزيرة الداخلية أن أول عملية لإعادة المهاجرين عبر القنال الإنجليزي ستنطلق في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وتلتزم الحكومة بإخلاء الفنادق التي تستضيف المهاجرين بحلول نهاية الدورة البرلمانية الحالية، والمتوقع أن تنتهي في أواخر عام 2029، لكن ستارمر أشار إلى أنه يسعى لتسريع الجدول الزمني دون تحديد موعد جديد.
وفي جلسة البرلمان بعد عطلة الصيف، أوضحت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر خطط إصلاح نظام اللجوء، مؤكدة أن "أول عمليات الإعادة ستبدأ هذا الشهر" بموجب الاتفاق الموقّع مع فرنسا الشهر الماضي.
وأضافت أن الخطة التجريبية تقوم على مبدأ "دخول واحد، وخروج واحد"، بحيث تعيد بريطانيا المهاجرين الذين يعبرون القنال إلى فرنسا، مقابل استقبال طلبات لجوء قانونية يتم التحقق منها وقبولها.
وشددت كوبر على أن الطلبات المقدمة عبر هذا المسار ستخضع لفحوصات أمنية مشددة قبل البت فيها.

