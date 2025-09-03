المملكة تعزي السودان في ضحايا الانزلاق الأرضي بجبل مرة

أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة العربية السعودية لحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيقة في ضحايا كارثة الانزلاق الأرضي بجبل مرة، التي أدت إلى وفاة وإصابة المئات من الأشخاص. وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة ووقوفها مع جمهورية السودان وشعبها الشقيق وخالص تعازيها لأسر المتوفين وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.



