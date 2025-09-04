واشنطن تقدم 32.5 مليون دولار لمواجهة الجوع في نيجيريا

ابوظبي - سيف اليزيد - وافقت الولايات المتحدة الأميركية، على تقديم مساعدة بقيمة 32.5 مليون دولار إلى نيجيريا للمساعدة في حل أزمة الجوع.

وقالت البعثة الأميركية في نيجيريا في بيان، اليوم الأربعاء، إن التمويل سيوفر المساعدة والدعم الغذائي للنازحين داخليا في المناطق المتضررة من النزاع.

وقالت مارجوت فان دير فيلدن، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في غرب أفريقيا، في يوليو الماضي إن انعدام الأمن وتقليص التمويل وضعا شمال نيجيريا في «أزمة جوع غير مسبوقة» قد تُخلف أكثر من 1.3 مليون شخص بدون طعام وتدفع إلى إغلاق 150 عيادة تغذية في ولاية بورنو.

وقالت البعثة الأميركية إن التبرع سيوفر الطعام والمساعدات الغذائية لـ 764205 مستفيدا في جميع أنحاء شمال شرق وشمال غرب نيجيريا، حيث تعد البلد الأكبر في أفريقيا من حيث عدد السكان.

وأضافت أن «هذا يشمل توفير تغذية تكميلية لـ 41569 امرأة وفتاة حوامل ومرضعات و43235 طفلا من خلال قسائم الغذاء الإلكترونية».