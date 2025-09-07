المملكة تشارك في منتدى أمبروزيتي

شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ، عادل الجبير، بمدينة تشيرنوبيو الإيطالية في جلسة حوارية عن تطورات التوازن الجيوسياسي، وذلك ضمن النسخة الـ«51» من منتدى البيت الأوروبي «أمبروزيتي».

واستعرض الجبير، خلال الجلسة، دور المملكة المحوري في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك لمكانتها وأهميتها العالية في المجتمع الدولي.