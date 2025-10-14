السعودية تتسلم رسميا راية إكسبو من اليابان

أعلن إكسبو 2030 الرياض عن استلام راية المكتب الدولي للمعارض بشكل رسمي خلال الحفل الختامي لمعرض إكسبو 2025 أوساكا، الذي اختتم أعماله في اليابان بعد 6 أشهر من الفعاليات والحوارات الثقافية وجمعت الدول والوفود المشاركة من مختلف أنحاء العالم.

وتمثل هذه الخطوة الانتقال الرسمي لمسؤوليات الاستضافة إلى المملكة، لبدء مرحلة الاستعداد لتنظيم نسخة استثنائية من المعرض في عام 2030.

ويوفر معرض إكسبو 2030 الرياض منصة عالمية استثنائية لدعم واستعراض الحلول المبتكرة وتعزيز الجهود لتحقيق الاستدامة والتنمية الشاملة، ويجسّد ركيزة أساسية لترسيخ مسيرة التحول الطموحة التي تشهدها المملكة في ظل دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وشهد حفل الاختتام استلام المهندس وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض إبراهيم السلطان، راية المكتب الدولي للمعارض، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان الدكتور غازي بن زقر، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، وذلك تأكيدًا على التزام المملكة واستعدادها الكامل لاستضافة الحدث العالمي في 2030.

وأكّد المهندس السلطان في ختام معرض إكسبو 2025 في اليابان أن انتقال الراية من اليابان إلى الرياض تُعد محطة مهمة في رحلة المملكة نحو استضافة العالم في إكسبو 2030 الرياض، وإعلانًا لانطلاق العد التنازلي لتنظيم نسخة غير مسبوقة من المعرض الأبرز عالميًا.

يُذكر أن معرض إكسبو 2030 الرياض سيُقام من 1 أكتوبر 2030م إلى 31 مارس 2031، على مساحة 6 ملايين متر مربع، تمتد على 5 مناطق رئيسية تسلط الضوء على موضوعات إكسبو التي تشمل أحدث الابتكارات التقنية والتنمية الشاملة والحلول المستدامة.

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 42 مليون زيارة من 197 دولة و29 منظمة، ليوفر مساحة مشتركة لتبادل الأفكار وطرح حلول عملية تسهم في معالجة أبرز التحديات.

ويسعى معرض إكسبو 2030 الرياض إلى ترك إرثٍ مستدام, والإسهام بعد انتهائه في تعزيز مكانة الرياض كمركزٍ عالمي رائد للتعاون الدولي.