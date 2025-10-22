اخبار العالم

السفير غنيم: القيادة الفلسطينية تعرب عن تقديرها للمواقف السعودية المشرفة

0 نشر
0 تبليغ

السفير غنيم: القيادة الفلسطينية تعرب عن تقديرها للمواقف السعودية المشرفة

أعرب سفير دولة فلسطين لدى المملكة مازن غنيم، عن تقدير القيادة الفلسطينية العميق لمواقف المملكة الثابتة والمشرّفة تجاه القضية الفلسطينية وشعبها، مؤكدًا أن هذه المواقف ليست جديدة على المملكة قيادةً وشعبًا، إذ كانت ولا تزال السندَ الراسخ لفلسطين في مختلف المراحل والمنابر الدولية.

وأثنى في تصريح صحفي، على ما يؤكده ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير ، من حرص على استقرار المنطقة ووقف العدوان وتثبيت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة رفع المعاناة الإنسانية عن أبناء الشعب في قطاع غزة.

وعبر عن شكر وتقدير بلاده لقيادة المملكة العربية على ما تقدمه من دعم سياسي وإنساني وتنموي متواصل، مؤكدًا أن العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين ستظل نموذجًا في وحدة الموقف والمصير.


كانت هذه تفاصيل خبر السفير غنيم: القيادة الفلسطينية تعرب عن تقديرها للمواقف السعودية المشرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا