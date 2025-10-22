السفير غنيم: القيادة الفلسطينية تعرب عن تقديرها للمواقف السعودية المشرفة

وأثنى في تصريح صحفي، على ما يؤكده ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، من حرص على استقرار المنطقة ووقف العدوان وتثبيت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة رفع المعاناة الإنسانية عن أبناء الشعب في قطاع غزة.
وعبر عن شكر وتقدير بلاده لقيادة المملكة العربية السعودية على ما تقدمه من دعم سياسي وإنساني وتنموي متواصل، مؤكدًا أن العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين ستظل نموذجًا في وحدة الموقف والمصير.
