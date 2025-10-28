أحمد الشرع يصل إلى الرياض

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: وصل الرئيس السوري، أحمد الشرع إلى العاصمة السعودية الرياض في إطار زيارة عمل، وسيلتقي بولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن، نائب أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، والمستشار بالديوان الملكي خالد حضراوي، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

ومن المقرر وفقاً للوكالة أن يشارك الرئيس السوري الشرع في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار التي تعقد فعالياتها في العاصمة الرياض في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات تحت شعار "مفتاح الازدهار"، بحضور رؤساء الدول، والوزراء، ومسؤولي صناديق الثروة السيادية، وكبار المسؤولين التنفيذيين، والرواد في مختلف المجالات.