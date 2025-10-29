ولي العهد يستقبل نائب الرئيس الصيني

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، اليوم في الديوان الملكي في قصر اليمامة في الرياض نائب رئيس جمهورية الصين، هان تشنغ.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون المشترك وآفاق تعزيزه، بالإضافة إلى بحث المستجدات في المنطقة وآخر التطورات على المستوى الدولي، وجهود البلدين تجاهها.

وكان نائب الرئيس الصيني يزور الرياض من أجل فعاليات منتدى مستقبل الاستثمار الذي تعقد فعالياته في العاصمة الرياض. وعدَّ تشنغ الرياض شريكاً استراتيجياً مهماً لبكين، مشيراً إلى أن العلاقات بين الصين ودول الشرق الأوسط "عريقة".

وأعاد التأكيد على محورية الدور السعودي إذ شدد بأن السعودية عضواً فاعل في العالمين العربي والإسلامي، وقوة مؤثرة في الساحة الدولية.

حضر الاستقبال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، والمستشار في الديوان الملكي محمد التويجري، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين عبدالرحمن الحربي.

فيما حضر من الجانب الصيني السفير لدى المملكة تشانغ هوا، ونائب رئيس لجنة التنمية والاصلاح الوطنية السيد وانغ تشانغ لين، ونائب وزير النقل السيد شوتشنغ قوانغ، ورئيس مجلس تعزيز التجارة الدولية الصيني رن هونغ بين، ومبعوث الحكومات الصينية الخاص لشؤون الشرق الأوسط تشاي جيون، ومساعد وزير التجارة يوان شياو مينغ.